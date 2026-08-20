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François d'Assise

Marie Botturi

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Huit siècles après sa mort, la fascination exercée par François d'Assise ne s'est jamais démentie. Le saint des oiseaux, le pauvre d'Assise, le premier stigmatisé de l'histoire... Les images abondent. Elles disent toutes quelque chose de lui, mais le mystère demeure : le visage du Poverello se dérobe encore. Pour l'approcher au plus près, Marie Botturi revient aux premières Vies, aux témoignages de ses compagnons et aux écrits mêmes de François. Elle orchestre leur dialogue et, peu à peu, se laisse approcher un homme d'une liberté évangélique saisissante, chez qui la pauvreté et la joie prennent une profondeur nouvelle. De là jaillissent une fraternité sans frontières et un regard renouvelé sur toute la Création. S'appuyant sur les recherches les plus récentes, cette biographie allie la rigueur historique à une véritable intelligence spirituelle des textes. Elle restitue à François d'Assise son souffle, sa liberté... Et fait entendre derrière la légende la voix d'un homme consumé par l'Evangile. Ecrivain et poète, Marie Botturi a publié plusieurs essais, récits, carnets et des recueils de poésie, et collabore à de nombreuses revues. Elle est co-auteure, avec Marguerite Gentzbittel, de l'anthologie de l'oeuvre de Jean Sulivan, Pages (1996) et a récemment publié Jean Sulivan ou le grand Soleil de la mort (2021), Marie-Madeleine, tu as tant aimé (2023) et Le doigt bleu du désert (2025).

Par Marie Botturi
Chez Cerf

|

Auteur

Marie Botturi

Editeur

Cerf

Genre

Saint François d'Assise

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François d'Assise

Marie Botturi

Paru le 20/08/2026

384 pages

Cerf

25,00 €

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