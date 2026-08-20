Il nous faudrait des mots nouveaux

"Si vous mangez comme tout le monde, vous aurez le corps de tout le monde" , préviennent (un peu sèchement) les nutritionnistes. De la même manière, si vous vous nourrissez des mêmes mots que tout le monde, vous vivrez la même vie que tout le monde. Si vous voulez une vie nouvelle : il vous faudra des mots nouveaux. Oh ! Il ne faut pas beaucoup de mots pour que tout change. Il n'en faut même que treize. Ce sont ces treize mots intraduisibles, rencontrés aux quatre coins du monde, que Laurent Nunez décrypte et décrit dans ce livre érudit et joyeux - inventant quelque chose comme la "lexicothérapie" : Drapetomania (américain) - Freizeitstress (allemand) - Gigil (filipino) - Iktsuarpok (inuktitut) - Kintsugi (japonais) - Litost (tchèque) - Mamihlapinatapai (yaghan) - Naz (urdu) - Ostranenia (russe) - Putivuelta (espagnol) - Skybalon (grec) - Sonder (franco-américain) - Taciturire (latin) Laurent Nunez a été professeur de Lettres, critique littéraire, rédacteur en chef du Magazine Littéraire. Il est désormais éditeur et écrivain. On lui doit des ouvrages passionnants sur le pouvoir de la littérature, comme Les Récidivistes (2008) ou L'Enigme des premières phrases (2017).