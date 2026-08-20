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#Essais

Histoire de Jérusalem

Michaël Jasmin

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Aux origines de la cité de Dieu Longtemps, ce que l'on a su de l'histoire de Jérusalem, on l'a tiré des auteurs antiques, des témoignages des premiers pèlerins chrétiens et, bien sûr, de la Bible. Mais à partir de 1863, date à laquelle des fouilles sont entreprises sur le site même de la ville sainte, l'archéologie a profondément renouvelé notre compréhension. Michaël Jasmin relève le défi de retracer quatre millénaires d'une histoire aussi chahutée que fascinante. Intégrant les dernières découvertes archéologiques qu'il fait dialoguer avec les sources les plus diverses, il met au jour les dynamiques urbaines et religieuses propres à la cité des trois monothéismes.

Par Michaël Jasmin
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Michaël Jasmin

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Histoire de Jérusalem

Michaël Jasmin

Paru le 03/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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