Loin d'une approche purement technique ou posturale, cet ouvrage considère le yoga comme un art de l'éducation du corps, du souffle et de l'attention, où l'expérience prime sur la forme et où la pratique s'adapte à la réalité de chaque pratiquant. Le livre explore les fondements pédagogiques de l'enseignement du yoga, en mettant l'accent sur l'écoute corporelle, la qualité de la présence et la relation enseignant-élève. Le corps n'y est pas envisagé comme un modèle à corriger ou à contraindre, mais comme une structure intelligente, capable d'autorégulation lorsqu'elle est accompagnée avec justesse et respect. Une attention particulière est portée à l'articulation entre mouvement, respiration et système nerveux, ainsi qu'à la dimension perceptive et énergétique de la pratique. A travers une approche progressive et expérientielle, l'ouvrage invite à enseigner le yoga comme un processus éducatif et transformateur, favorisant l'équilibre physique, émotionnel et mental dans la durée.