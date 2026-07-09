Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'enseignement du Yoga

Mark Stephens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Loin d'une approche purement technique ou posturale, cet ouvrage considère le yoga comme un art de l'éducation du corps, du souffle et de l'attention, où l'expérience prime sur la forme et où la pratique s'adapte à la réalité de chaque pratiquant. Le livre explore les fondements pédagogiques de l'enseignement du yoga, en mettant l'accent sur l'écoute corporelle, la qualité de la présence et la relation enseignant-élève. Le corps n'y est pas envisagé comme un modèle à corriger ou à contraindre, mais comme une structure intelligente, capable d'autorégulation lorsqu'elle est accompagnée avec justesse et respect. Une attention particulière est portée à l'articulation entre mouvement, respiration et système nerveux, ainsi qu'à la dimension perceptive et énergétique de la pratique. A travers une approche progressive et expérientielle, l'ouvrage invite à enseigner le yoga comme un processus éducatif et transformateur, favorisant l'équilibre physique, émotionnel et mental dans la durée.

Par Mark Stephens
Chez Gruppo Editoriale Macro

|

Auteur

Mark Stephens

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Yoga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'enseignement du Yoga par Mark Stephens

Commenter ce livre

 

L'enseignement du Yoga

Mark Stephens

Paru le 09/07/2026

398 pages

Gruppo Editoriale Macro

35,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788828518525
9788828518525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.