Réussir le CAP AEPE PSE Prévention santé environnement

Un ouvrage pour vous accompagner dans la préparation de l'épreuve de la Prévention Santé Environnement (PSE) du CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Toutes les notions essentielles du programme en 31 fichessynthétiques et illustrées Des "Testez vos connaissances" pour chaque module Plus de 60 tests et des sujets corrigés Un aide-mémoire de secourisme en 12 fiches Les outils d'analyse, démarches et prévention Plus de 30 ressources gratuites en ligne accessibles par QR Codes