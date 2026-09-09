Apéro Réf !

Sur les réseaux sociaux, dans la rue, à la maison, on entend en permanence la question " t'as la réf ? " . Alors quoi de mieux pour l'apéritif ou en soirée, de tester sa capacité à deviner des Réf à partir de 2 ou 4 mots, d'un nom, d'une expression ou d'une phrase. Trouverez-vous la réf et devinerez-vous les films, séries, chansons, mangas et animés, BD, jeux vidéo, célébrités, émissions et influenceurs évoqués ? 240 cartes pour mettre au défi sa pop culture et sa capacité à deviner la bonne Réf, avec des indices adaptés à 3 tranches d'âges : les ados et jeunes adultes (générations Z et alpha), les adultes (générations X et Millénials), et les Boomers.