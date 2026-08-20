Le Tout-en-un CAP AEPE

Un guide complet pour se former et s'entraîner aux 3 épreuves professionnelles du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance. L'Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans, en accueil individuel ou collectif. Cet ouvrage vous guide jusqu'à la validation des 3 épreuves professionnelles. Un guide d'inscription pas à pas pour tous les profils de candidats Une préparation complète composée de 135 fiches avec un rappel de toutes les compétences à maîtriser et les gestes à connaître La méthodologie des 3 épreuves professionnelles et des entraînements pour l'écrit et l'oral. Des sujets officiels EP 2 corrigés Plus de 60 ressources gratuites en ligne accessibles par QR-Codes.