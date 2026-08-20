Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Tout-en-un CAP AEPE

Louisa Rebih

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide complet pour se former et s'entraîner aux 3 épreuves professionnelles du CAP Accompagnant Educatif Petite enfance. L'Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans, en accueil individuel ou collectif. Cet ouvrage vous guide jusqu'à la validation des 3 épreuves professionnelles. Un guide d'inscription pas à pas pour tous les profils de candidats Une préparation complète composée de 135 fiches avec un rappel de toutes les compétences à maîtriser et les gestes à connaître La méthodologie des 3 épreuves professionnelles et des entraînements pour l'écrit et l'oral. Des sujets officiels EP 2 corrigés Plus de 60 ressources gratuites en ligne accessibles par QR-Codes.

Par Louisa Rebih
Chez Nathan

|

Auteur

Louisa Rebih

Editeur

Nathan

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Tout-en-un CAP AEPE par Louisa Rebih

Commenter ce livre

 

Le Tout-en-un CAP AEPE

Louisa Rebih

Paru le 20/08/2026

320 pages

Nathan

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095072179
9782095072179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.