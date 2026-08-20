Le garçon ébloui

Algérie, 1959. Dans un village abandonné, Sébastien, un jeune instituteur appelé sous les drapeaux, découvre un enfant réfugié dans les décombres d'une bâtisse. Idir, sept ans, a tout perdu. Sébastien décide de l'adopter. Mais en contrepartie, sa hiérarchie lui impose un transfert vers la base de Reggane, au coeur du Sahara. Sébastien et ses camarades ignorent qu'ils seront les cobayes des premiers essais atomiques français. Dans ce roman puissant, au style vibrant et lumineux, Xavier Le Clerc poursuit son exploration de l'héritage colonial.