Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le garçon ébloui

Xavier Le Clerc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Algérie, 1959. Dans un village abandonné, Sébastien, un jeune instituteur appelé sous les drapeaux, découvre un enfant réfugié dans les décombres d'une bâtisse. Idir, sept ans, a tout perdu. Sébastien décide de l'adopter. Mais en contrepartie, sa hiérarchie lui impose un transfert vers la base de Reggane, au coeur du Sahara. Sébastien et ses camarades ignorent qu'ils seront les cobayes des premiers essais atomiques français. Dans ce roman puissant, au style vibrant et lumineux, Xavier Le Clerc poursuit son exploration de l'héritage colonial.

Par Xavier Le Clerc
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Xavier Le Clerc

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le garçon ébloui par Xavier Le Clerc

Commenter ce livre

 

Le garçon ébloui

Xavier Le Clerc

Paru le 20/08/2026

128 pages

Editions Gallimard

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073151810
9782073151810
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.