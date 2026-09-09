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Almanach de culture insolite spécial idées reçues - 365 infos surprenantes

Charles-Henri Deschodt

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Napoléon était petit ! Il n'y a que 8 planètes dans le système solaire ! La Liberté guidant le peuple représente la Révolution française de 1789 ! L'Amazonie et le poumon de la Terre ! Les chiens voient en noir et blanc ! L'ampoule électrique a été inventée par Thomas Edison ! La tour de Pise était droite lors de sa construction ! Le Sahara est le plus grand désert du monde ! Les frères Lumière ont inventé le cinéma ! Les boussoles pointent vers le Nord ! La lune a des effets sur le corps humain ! Depuis notre enfance, nous absorbons sans filtre les paroles notre entourage et toutes sortes d'informations qui défilent à la télé et sur les réseaux sociaux. Sans même nous en rendre compte, nous acceptons ces discours comme des vérités absolues, sans jamais les questionner. Mais combien de ces vérités profondément ancrées sont encore d'actualité ? Combien de ces vérités manquent d'une nuance pourtant élémentaire ? Combien de ces vérités sont en réalité des idées reçues, des légendes urbaines, des conceptions erronées, ou pire, des fake news ? Grâce à ce livre, vos certitudes voleront en éclats. Ici, pas de place pour les approximations, le bon sens et les croyances populaires. Seuls les faits, précis, vérifiés et incontestables, ont droit de cité. Chaque idée reçue sera passée au crible de la rigueur scientifique, historique et logique, pour être démystifiée une bonne fois pour toutes.

Par Charles-Henri Deschodt
Chez Larousse

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Auteur

Charles-Henri Deschodt

Editeur

Larousse

Genre

Généralités

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Almanach de culture insolite spécial idées reçues - 365 infos surprenantes

Charles-Henri Deschodt

Paru le 07/10/2026

320 pages

Larousse

15,99 €

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Scannez le code barre 9782036086913
9782036086913
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