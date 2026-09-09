Un air fryer Ninja et c'est tout !

Pain de flocons d'avoine complets aux fruits secs, granola extra crunchy à la banane, omelette aux pointes d'asperges vertes, kale croustillant à la coréenne, beignets de chou-fleur à l'indienne, tarte aux champignons, bricks à l'oeuf, agneau au miel et aux amandes, brochettes de poulet tikka, maquereaux grillés à la moutarde, curry rouge de crevettes à la coriandre et basmati grillé, chakchouka aux oeufs et feta émiettée, couscous aux légumes grillés, wedges au paprika fumé, gnocchis sauce roquefort et noix grillées, flan à la pistache, muffins au citron et pépites de chocolat noir... Ce livre réunit des recettes simples, rapides et incroyablement savoureuses, pensées pour régaler au quotidien toute la famille sans complication avec uniquement un air fryer. Des petits-déjeuners aux desserts, en passant par les apéros, les plats complets et les petites faims improvisées, vous trouverez ici de quoi satisfaire chaque envie gourmande de la journée. Frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller... votre air fryer va vous surprendre par tout ce qu'il est capable de faire. UN AIR FRYER ET C'EST TOUT PUIS LAISSEZ LA MAGIE OPERER !