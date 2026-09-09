Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Un air fryer Ninja et c'est tout !

A préciser, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pain de flocons d'avoine complets aux fruits secs, granola extra crunchy à la banane, omelette aux pointes d'asperges vertes, kale croustillant à la coréenne, beignets de chou-fleur à l'indienne, tarte aux champignons, bricks à l'oeuf, agneau au miel et aux amandes, brochettes de poulet tikka, maquereaux grillés à la moutarde, curry rouge de crevettes à la coriandre et basmati grillé, chakchouka aux oeufs et feta émiettée, couscous aux légumes grillés, wedges au paprika fumé, gnocchis sauce roquefort et noix grillées, flan à la pistache, muffins au citron et pépites de chocolat noir... Ce livre réunit des recettes simples, rapides et incroyablement savoureuses, pensées pour régaler au quotidien toute la famille sans complication avec uniquement un air fryer. Des petits-déjeuners aux desserts, en passant par les apéros, les plats complets et les petites faims improvisées, vous trouverez ici de quoi satisfaire chaque envie gourmande de la journée. Frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller... votre air fryer va vous surprendre par tout ce qu'il est capable de faire. UN AIR FRYER ET C'EST TOUT PUIS LAISSEZ LA MAGIE OPERER !

Par A préciser, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un air fryer Ninja et c'est tout ! par A préciser, Xxx

Commenter ce livre

 

Un air fryer Ninja et c'est tout !

A préciser, Xxx

Paru le 10/09/2026

384 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017909064
9782017909064
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.