Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Entre plages de sable fin, végétation tropicale et chutes d'eau, découvrez un pays et un peuple chaleureux, d'une grande diversité. Vibrez sur un air de samba et partez à la découverte d'une nature luxuriante. Dans Le Routard Brésil, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le Brésil à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (grimper au sommet du Corcovado, déambuler le long des plages de Copacabana et d'Ipanemo...) des visites (faire la fête dans le centre historique de Salvador, s'enfoncer dans la forêt amazonienne...) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 60 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Brésil hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.