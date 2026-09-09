10 euros max pour 4 personnes

Roses feuilletées à la courgette, dip aux champignons, salade de lentilles, roquette et courge rôtie, soupe de chou-fleur au lait de coco, pizza au chorizo, tatin d'endives à la cancoillotte, gnocchis aux épinards et sauce crémeuse à la tomate, cannellonis au thon et aux olives, risotto de poulet grillé au curry, haricots blancs à la catalane, tian de légumes d'hiver, oeufs Bénédicte, tarte au chocolat, scones épeautre-chocolat... Ce livre rassemble des recettes économiques, simples et savoureuses. Vous y trouverez des idées pour chaque moment de gourmandise de l'apéro aux goûters, en passant par les soupes, les salades, une grande variété de plats et des desserts. Cuisiner pour 4 avec un budget de 10 ? , c'est possible et ce livre en est la preuve. A vous de jouer et votre porte-monnaie vous remerciera ! UN LIVRE POUR CELLES ET CEUX QUI VEULENT SE FAIRE PLAISIR SANS EXPLOSER LEUR BUDGET COURSES.