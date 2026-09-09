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10 euros max pour 4 personnes

Collectif, Hachette Pratique

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Roses feuilletées à la courgette, dip aux champignons, salade de lentilles, roquette et courge rôtie, soupe de chou-fleur au lait de coco, pizza au chorizo, tatin d'endives à la cancoillotte, gnocchis aux épinards et sauce crémeuse à la tomate, cannellonis au thon et aux olives, risotto de poulet grillé au curry, haricots blancs à la catalane, tian de légumes d'hiver, oeufs Bénédicte, tarte au chocolat, scones épeautre-chocolat... Ce livre rassemble des recettes économiques, simples et savoureuses. Vous y trouverez des idées pour chaque moment de gourmandise de l'apéro aux goûters, en passant par les soupes, les salades, une grande variété de plats et des desserts. Cuisiner pour 4 avec un budget de 10 ? , c'est possible et ce livre en est la preuve. A vous de jouer et votre porte-monnaie vous remerciera ! UN LIVRE POUR CELLES ET CEUX QUI VEULENT SE FAIRE PLAISIR SANS EXPLOSER LEUR BUDGET COURSES.

Par Collectif, Hachette Pratique
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette Pratique

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine à petits prix

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10 euros max pour 4 personnes

Collectif, Hachette Pratique

Paru le 10/09/2026

384 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017379188
9782017379188
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