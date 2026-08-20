Carnet de liaison avec ma nounou

Chaque matin, notez vos indications et toutes les informations utiles, puis retrouvez le soir la page complétée pour tout savoir de la journée de votre petit. Ce carnet de liaison permet de faciliter vos échanges avec votre nounou. Truffé d'idées d'activités et de délicieuses recettes adaptées aux tout-petits, ce carnet pourra également inspirer votre nounou pour enrichir encore plus les journées passées auprès de votre enfant !