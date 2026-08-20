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Carnet de liaison avec ma nounou

Collectif, Merci les livres

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Chaque matin, notez vos indications et toutes les informations utiles, puis retrouvez le soir la page complétée pour tout savoir de la journée de votre petit. Ce carnet de liaison permet de faciliter vos échanges avec votre nounou. Truffé d'idées d'activités et de délicieuses recettes adaptées aux tout-petits, ce carnet pourra également inspirer votre nounou pour enrichir encore plus les journées passées auprès de votre enfant !

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Education de l'enfant

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Carnet de liaison avec ma nounou

Collectif, Merci les livres

Paru le 20/08/2026

144 pages

Merci les Livres

12,95 €

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