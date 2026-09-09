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DISNEY BABY - Coffret - Mes Premières Histoires de Princesses - Les 12 livres de tes héroïnes

Disney

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Un coffret spectaculaire contenant 12 livres ! Plongez au coeur des histoires des films des Princesses Disney, dans un style graphique adapté aux tout-petits ! Déployez ce grand livre-coffret et découvrez 12 histoires, de 16 pages, pour suivre les aventures de Cendrillon, Blanche-Neige, Belle et toutes tes Princesses les plus adorables. Dès 3 ans. Contient les histoires de : Vaiana ; Mulan ; Blanche-Neige ; Tiana ; Merida ; Belle ; Raiponce ; Jasmine ; Aurore ; Pocahontas ; Cendrillon ; Ariel.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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DISNEY BABY - Coffret - Mes Premières Histoires de Princesses - Les 12 livres de tes héroïnes

Disney

Paru le 23/09/2026

16 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017367352
9782017367352
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