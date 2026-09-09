DISNEY BABY - Coffret - Mes Premières Histoires de Princesses - Les 12 livres de tes héroïnes

Un coffret spectaculaire contenant 12 livres ! Plongez au coeur des histoires des films des Princesses Disney, dans un style graphique adapté aux tout-petits ! Déployez ce grand livre-coffret et découvrez 12 histoires, de 16 pages, pour suivre les aventures de Cendrillon, Blanche-Neige, Belle et toutes tes Princesses les plus adorables. Dès 3 ans. Contient les histoires de : Vaiana ; Mulan ; Blanche-Neige ; Tiana ; Merida ; Belle ; Raiponce ; Jasmine ; Aurore ; Pocahontas ; Cendrillon ; Ariel.