Bouts du monde est une revue trimestrielle de carnets de voyage, sans aucune publicité et avec une ligne éditoriale indépendante, qui existe depuis 2008 et qui publie des récits de voyage intimes, poétiques, drôles, émouvants, souvent de voyageurs qui ignoraient avoir des trésors. Dessins, aquarelles, photos, récits. Avec la revue Bouts du monde n°67, retrouvez une quinzaine de carnets de voyage sur les pays celtes : Irlande, îles d'Aran, Ecosse, Pays de Galles, Cornouailles, Bretagne, les Asturies. . Dans ce numéro, on part marcher dans les Highlands, on découvre la culture séculaire des îles d'Aran en Irlande, on sillonne l'Irlande à vélo, on va dans les pubs, on parcourt le trait de côte de cartes bretonnes, on vagabonde en Asturies, on découvre la beauté sauvage du Pays de Galles, on se prend au jeu des Highlands games... Bref, on prend le frais, au nord de l'Europe, en terres celtes. Bouts du monde, la revue de référence du carnet de voyage, 148 pages et toujours aucune publicité !