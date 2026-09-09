VAIANA 2 - Les voyages de Vaiana - Disney Princesses

Pars à la conquête de l'océan avec Vaiana ! Guidée par les étoiles et l'appel du large, Vaiana embarque pour de nouvelles aventures à travers ce recueil de huit histoires inédites. L'exploratrice suit son instinct, prête à découvrir les secrets du monde. Laisse-toi emporter par les flots et explore les confins de l'océan dans... Les voyages de Vaiana ! Contient : Vaiana 2, L'histoire du film ; Un fidèle baby-sitter ; L'Océan est notre ami ; Chasse au trésor d'anniversaire ; Les aventures de Moni et Maui ; Simea trouve sa voie ; Le coq préféré des Kakamoras ; Maui et l'équipage de Vaiana