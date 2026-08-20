Une aventure non-officielle dans l'univers de Kpop Demon Hunters ! Lorsque l'harmonie commence à échapper aux filles d'AURA, Tae se lance désespérément en quête de réponses dans les sombres méandres de l'école. Sa découverte transcendera le temps, mettra l'amitié à l'épreuve, fera fondre leur coeur et pourrait causer la fin ou le renouveau au sein du groupe. Avec l'aide d'un ancien tambour de cristal et d'un compagnon velu très farceur, AURA devra dompter les voix des idols du passé pour prouver une fois pour toutes que l'amitié véritable résiste à tous les coups du sort. Idéal pour les fans inconditionnels de Kpop, Le Rythme de cristal propose un retour attendu à la scène à travers de toutes nouvelles chanteuses inoubliables et prêtes à chasser les démons.