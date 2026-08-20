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#Roman jeunesse

Le rythme de cristal

Mina Finch

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Une aventure non-officielle dans l'univers de Kpop Demon Hunters ! Lorsque l'harmonie commence à échapper aux filles d'AURA, Tae se lance désespérément en quête de réponses dans les sombres méandres de l'école. Sa découverte transcendera le temps, mettra l'amitié à l'épreuve, fera fondre leur coeur et pourrait causer la fin ou le renouveau au sein du groupe. Avec l'aide d'un ancien tambour de cristal et d'un compagnon velu très farceur, AURA devra dompter les voix des idols du passé pour prouver une fois pour toutes que l'amitié véritable résiste à tous les coups du sort. Idéal pour les fans inconditionnels de Kpop, Le Rythme de cristal propose un retour attendu à la scène à travers de toutes nouvelles chanteuses inoubliables et prêtes à chasser les démons.

Par Mina Finch
Chez Mana books

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Auteur

Mina Finch

Editeur

Mana books

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le rythme de cristal

Mina Finch

Paru le 20/08/2026

159 pages

Mana books

12,00 €

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Scannez le code barre 9791035509781
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