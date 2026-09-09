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Eat New York

Annabelle Schachmes

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Si pour vous, déguster un vrai bagel, croquer dans une " slice " de pizza très gourmande, savourer un sandwich au pastrami fondant, ou dénicher un diner authentique compte autant (voire plus ! ) que d'admirer la skyline... alors ce guide est fait pour vous. Dans ce carnet ultra-gourmand pensé par Annabelle Schachmes, vous découvrirez une sélection variée, pensée pour répondre à toutes les envies, tous les moments de la journée et toutes les occasions : - Des rencontres avec des amoureux et experts de la ville, comme l'écrivain Marc Levy, qui vous dévoile ses adresses préférées. - Des adresses créatives & gastronomiques- restaurants d'auteur, tables étoilées, coffee shops nouvelle vague, bakeries innovantes. - Des adresses conviviales pour manger entre amis, autour d'un brunch XXL, de tacos généreux, d'un cheesecake iconique ou d'un burger culte. - Et bien sûr, le meilleur de la pizza à la new-yorkaise : des slices immenses, crousti-moelleuses, au fromage filant, à avaler debout dans la rue - la seule, l'unique, l'américaine, celle qui n'existe qu'ici. - Des adresses qui surprendront même ceux qui connaissent New York : bars cachés, marchés confidentiels, food courts pointus et pépites de quartier encore inconnues des New-Yorkais eux-mêmes. Ce guide s'adresse autant à ceux qui découvrent New York pour la première fois qu'à celles et ceux qui y sont déjà allés et veulent aller plus loin : trouver une table dont on parle peu encore, une bakery incontournable, un coffee-shop où se poser entre deux visites, un deli authentique où goûter LE pastrami à ne pas manquer, ou tout simplement des adresses que seuls les New-Yorkais gourmands connaissent. Annabelle a arpenté tout New York, de Harlem à l'Upper West Side, de Midtown à Chinatown, de Greenwich Village à Brooklyn, pour sélectionner : - Les institutions mythiques : Zabar's, Russ & Daughters, Gray's Papaya, 2nd Avenue Deli et ses pastramis cultes, Peter Luger... - Les nouveautés à tester avant tout le monde. - Les bonnes adresses du quotidien. - Les marchés emblématiques (Union Square, Essex Market, Chelsea Market). - Les meilleures slices, bagels, burgers, cookies et donuts de la ville. - Des bars cachés, rooftops accessibles, glaciers créatifs, food trucks... - Et une foule de petites adresses inattendues qui font le vrai New York. Elle a rassemblé ce que New York fait de mieux... et de plus surprenant : une ville qui se croque, se partage, se raconte et se déguste, quartier par quartier.

Par Annabelle Schachmes
Chez Hachette

|

Auteur

Annabelle Schachmes

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

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Eat New York

Annabelle Schachmes

Paru le 23/09/2026

192 pages

Hachette

15,95 €

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9782017324812
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