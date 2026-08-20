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L'Apprenti de Lord Magear Tome 3

Flipflop's, Flipflops

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La nouvelle série de dark fantasy des auteurs de Darwin's Game ! L'heure est enfin venue pour Gar d'apprendre la magie ! Mais sa toute première leçon, qui consiste à éteindre une simple bougie, lui donne déjà du fil à retordre... Fière de voir son disciple si impliqué, Kuon est cependant forcée de s'éclipser. En effet, à l'abri de sa cellule, le marchand d'esclaves Kadja la traque... et il est bien décidé à lui montrer qui contrôle la ville d'Astoll ! La magicienne ne compte pas se laisser faire : c'est le début d'une bataille de grande ampleur !

Par Flipflop's, Flipflops
Chez Mana books

|

Auteur

Flipflop's, Flipflops

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

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L'Apprenti de Lord Magear Tome 3

Flipflop's, Flipflops trad. Gabrielle Monchau

Paru le 20/08/2026

192 pages

Mana books

7,20 €

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