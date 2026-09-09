Entrez dans le cabinet de curiosités. Découvrez dans chaque pièce des objets et des créatures dont la charge symbolique a perduré au fil des siècles. Déambulez dans ce monde mystérieux au gré de vos tirages et si vous en ressentez l'envie, posez une question, l'oracle vous répondra ! Ce cabinet de curiosités prend la forme d'un myriorama : en assemblant les cartes on crée un décor aux combinaisons infinies. Chaque tirage devient ainsi unique parmi une infinité de possibles. le coffret comprend 20 cartes, richement illustrées, ainsi qu'un livret explicatif de 96 pages.