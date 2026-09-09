L'âge de cristal

Pierre, une dizaine d'années, grandit paisiblement dans une petite ville aux côtés de ses parents et de son grand frère. Mais le couple parental montre des signes de fragilité, tandis que le monde autour de lui semble en pleine mutation. Pierre s'interroge alors sur le passé mystérieux de sa mère, sur la cruauté de certains camarades, sur ce grand père qu'il n'a jamais connu... Sur la vie, tout simplement. Frantz Duchazeau mobilise avec une rare finesse toutes les ressources de la bande dessinée pour donner corps aux questionnements de l'enfance.