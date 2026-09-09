Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

L'âge de cristal

Frantz Duchazeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pierre, une dizaine d'années, grandit paisiblement dans une petite ville aux côtés de ses parents et de son grand frère. Mais le couple parental montre des signes de fragilité, tandis que le monde autour de lui semble en pleine mutation. Pierre s'interroge alors sur le passé mystérieux de sa mère, sur la cruauté de certains camarades, sur ce grand père qu'il n'a jamais connu... Sur la vie, tout simplement. Frantz Duchazeau mobilise avec une rare finesse toutes les ressources de la bande dessinée pour donner corps aux questionnements de l'enfance.

Par Frantz Duchazeau
Chez Hachette

|

Auteur

Frantz Duchazeau

Editeur

Hachette

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'âge de cristal par Frantz Duchazeau

Commenter ce livre

 

L'âge de cristal

Frantz Duchazeau

Paru le 16/09/2026

152 pages

Hachette

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017265665
9782017265665
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.