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Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour Tome 19 . Edition collector

Minoji Kurata, Natsu Hyuuga, Natsu Hyûga, Touko Shino

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La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut... Enfermée dans une cellule grouillant de serpents pour avoir insulté Shenmei, Mao Mao s'échappe grâce à l'intervention de Suilei. Dans les sous-sols de la forteresse plongée dans le chaos, elle croise la route de Lolan, qui lui révèle avoir empoisonné les enfants du village. Tremblant de rage, la jeune apothicaire exige des explications. Pendant ce temps, Jinshi mène l'armée impériale et envahit le bastion du clan Shi. En provoquant une avalanche, son attaque surprise est un succès qui va lui permettre de mater les rebelles sans encombre... Mais parviendra-t-il à sauver Mao Mao ? Edition collector comprenant : - Jaquette alternative - Set de 6 cartes postales dans un étui papier

Par Minoji Kurata, Natsu Hyuuga, Natsu Hyûga, Touko Shino
Chez Mana books

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Auteur

Minoji Kurata, Natsu Hyuuga, Natsu Hyûga, Touko Shino

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour Tome 19 . Edition collector

Minoji Kurata, Natsu Hyuuga, Natsu Hyûga, Touko Shino

Paru le 20/08/2026

Mana books

9,95 €

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