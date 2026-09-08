Omniviolence

Un texte court, incisif et philosophique qui démonte le grand malentendu contemporain autour de la non-violence, et montre comment la peur de toute contrainte légitime paralyse l'action politique tout en laissant prospérer les violences illégitimes. Ce manifeste interroge la place de la violence dans l'Etat moderne, l'école, le sport, les jeux vidéo, les mouvements militants et le terrorisme, pour réhabiliter une notion clé : on ne peut pas gouverner sans contrainte, mais toute contrainte n'est pas violence. Le texte part de Polybe, Aristote, Platon, Machiavel, Marx, Weber, Arendt pour poser une thèse centrale : en absolutisant la condamnation morale de la violence, nos sociétés ont rendu suspecte toute action politique, au point de préférer l'inaction à la décision. La violence est définie non comme "intensité" ou colère, mais comme rupture de l'agir et du langage, privation de maîtrise, passage à l'acte là où la parole et la délibération cessent. L'auteur montre comment : - la gauche, héritière d'une tradition révolutionnaire, a moralisé l'action (indignation plutôt que décision), tout en légitimant certaines violences au nom des "dominés" ; - la droite, marquée par l'obsession de l'ordre et de la Providence, délègue la violence et hésite à agir ; - le centre technocratique dissout la violence dans la procédure et la norme ("maître des horloges" , "en même temps"), gouvernant par neutralisation. Résultat : l'action politique n'est plus assumée, la contrainte n'est plus nommée, la violence n'est plus pensée. Exemples clés développés - Jeux vidéo et jeunesse : critique de la tentation d'interdire au nom d'une confusion entre violence et frustration ; plaidoyer pour une éducation à la frustration et au langage plutôt qu'une interdiction étatique infantilisante. - Sport : rappel du rôle ritualisé du sport comme mise en forme de la conflictualité ; analyse des débordements (CAN 2025, violences de supporters, dopage) comme symptôme d'une société qui ne sait plus contenir la violence ailleurs. - Violence "juste" et morale décoloniale : critique des grilles dominants/dominés, du glissement vers une violence sacralisée au nom de la "réparation" ou de la "décolonisation" , des mobilisations étudiantes transformant l'université en tribunal moral. - Terrorisme et action directe : analyse du terrorisme comme "action pure" sans langage, forme limite d'un rapport dégradé à l'action, nourrie par la fascination romantique pour la violence (exemples de Rouillan, Virginie Despentes, etc.). L'essai se conclut sur une proposition : réhabiliter l'action politique (décider, contraindre de façon légitime) pour éviter que la violence illégitime ne remplisse le vide. - Collection Manifeste Héliade : textes courts d'intervention, "moins qu'un livre, plus qu'un édito" , destinés à prendre position sur un enjeu brûlant, avec un ton libre, vif, parfois polémique mais toujours argumenté. - Format matériel : fascicule court, agrafé et non broché, pensé pour la lecture rapide, la diffusion large, les débats, les ateliers, les achats impulsionnels en caisse ou en présentoirs thématiques. - Objectif : offrir des prises de parole marquantes qui éclairent et bousculent le débat public, en multipliant les voix et sensibilités dans un cadre éditorial exigeant. Pour quels lecteurs et quels lieux ? - Lecteurs d'essais courts, de tribunes argumentées, de textes de philosophie politique accessibles. - Enseignants, médiateurs, journalistes, mi