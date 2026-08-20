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Chronique d'une société intoxiquée

Joan-Ramon Laporte

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Pourquoi consommons-nous toujours plus de médicaments... sans pour autant être en meilleure santé ? Dans les pays riches, la consommation de médicaments augmente sans relâche. Près de 2 Français adultes sur 10 sont des utilisateurs de benzodiazépines, plus de 8 millions suivent un traitement contre le cholestérol et l'on compte plus de 860 prescriptions d'antibiotiques pour 1 000 habitants en ville, plaçant la France parmi les pays européens les plus consommateurs dans ce domaine. Pourtant, de nombreuses études montrent que plus de la moitié des médicaments sont prescrits de manière inutile, inappropriée ou excessive - et que les médicaments les plus courants figurent aujourd'hui parmi les principales causes de maladie, d'incapacité et de décès. Fort de plusieurs décennies de recherche et d'enseignement, Joan-Ramon Laporte analyse en profondeur chacun des maillons de la chaîne du médicament : la découverte, le développement, l'évaluation, la régulation, la prescription et la consommation. Il met en lumière les intérêts économiques et les pratiques de l'industrie pharmaceutique, mais aussi les responsabilités des législateurs, des autorités de régulation et des professionnels de santé qui ont contribué à cette situation. A la fois rigoureux et accessible, Chronique d'une société intoxiquée interroge notre rapport collectif aux médicaments et plaide pour une médecine plus critique, plus prudente et véritablement centrée sur la santé des patients.

Par Joan-Ramon Laporte
Chez Editions Arpa

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Auteur

Joan-Ramon Laporte

Editeur

Editions Arpa

Genre

Etudes et pratiques profession

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Chronique d'une société intoxiquée

Joan-Ramon Laporte trad. Léa Jaillard

Paru le 20/08/2026

572 pages

Editions Arpa

26,90 €

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