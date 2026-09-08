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La procédure pénale en fiches et en flashcards

Hélène Christodoulou

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"Le droit en fiches et en flashcards" est une collection innovante pour les étudiants en licence de droit et de science politique. Chaque ouvrage couvre une discipline avec 100 fiches synthétiques et des flashcards (mots-clés au recto, définitions au verso), reliées entre elles pour faciliter les révisions et la compréhension globale. L'outil idéal pour apprendre efficacement et réussir ses examens. Hélène Christodoulou est maîtresse de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Toulouse Capitole.

Par Hélène Christodoulou
Chez Ellipses

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Auteur

Hélène Christodoulou

Editeur

Ellipses

Genre

Procédure pénale

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La procédure pénale en fiches et en flashcards

Hélène Christodoulou

Paru le 08/09/2026

300 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340121362
9782340121362
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