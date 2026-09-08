Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le droit administratif des biens en cartes mentales

Jérémy Bousquet, Caroline Faure

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence 3 Droit et en Master de Droit, ainsi qu'aux candidats aux concours d'entrée du CRFPA et de l'ENM. Jérémy Bousquet est maître de conférences en droit public à l'Université de Nîmes. Caroline Faure est maître de conférences en droit public à l'Université de Lorraine.

Par Jérémy Bousquet, Caroline Faure
Chez Ellipses

|

Auteur

Jérémy Bousquet, Caroline Faure

Editeur

Ellipses

Genre

Droit administratif général

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le droit administratif des biens en cartes mentales par Jérémy Bousquet, Caroline Faure

Commenter ce livre

 

Le droit administratif des biens en cartes mentales

Jérémy Bousquet, Caroline Faure

Paru le 08/09/2026

280 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340120785
9782340120785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.