Le droit administratif des biens en cartes mentales

L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence 3 Droit et en Master de Droit, ainsi qu'aux candidats aux concours d'entrée du CRFPA et de l'ENM. Jérémy Bousquet est maître de conférences en droit public à l'Université de Nîmes. Caroline Faure est maître de conférences en droit public à l'Université de Lorraine.