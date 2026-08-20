Hypersensibles & entrepreneur(e)s

Votre sensibilité n'est pas un obstacle à votre réussite entrepreneuriale : c'est votre superpouvoir le plus méconnu ! A toutes celles et ceux à qui on a dit qu'ils étaient trop sensibles pour ce monde, trop empathiques pour diriger, trop vulnérables pour durer : ce livre est fait pour vous ! Céline Tirel est la première à faire ce que personne n'avait osé : croiser l'hypersensibilité et l'entrepreneuriat. Forte de son expérience auprès de dirigeant(e)s et de sa propre sensibilité, elle vous accompagne dans la création et le développement de votre activité, en partageant ses meilleures stratégies. Vous découvrirez un parcours en plusieurs étapes : - reconquête de soi, - leadership empathique, - intelligence artificielle, - prévention du burn-out, - créativité et innovation... Chaque chapitre mêle récit personnel, fondements scientifiques et interviews exclusives. Ce livre ne console pas, il arme. Il vous offre des outils concrets pour transformer ce que l'on a tendance à cacher en ce qui fait la différence. Et il pose une question que notre époque ne peut plus esquiver : si celles et ceux qui ressentent le plus intensément étaient aussi ce dont le monde a le plus besoin ?