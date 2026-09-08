La note de synthèse aux concours des carrières judiciaires

Destiné aux candidats à l'ENM, au CRFPA et aux concours de recrutement des greffiers, des directeurs des services de greffe et des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, cet ouvrage propose une préparation complète à l'épreuve décisive de la note de synthèse. Il offre les attendus des concours judiciaires, une méthode progressive pour maîtriser l'exercice, des encadrés synthétiques pour retenir l'essentiel, des exercices méthodologiques corrigés, ainsi que des annales corrigées couvrant les concours visés. Un outil indispensable pour adopter une posture professionnelle, traiter un dossier avec rigueur et produire un écrit clair et exploitable. Epreuve décisive des concours judiciaires, la note de synthèse révèle la capacité du candidat à adopter une posture professionnelle : traiter un dossier avec discernement, restituer une information fiable et produire un écrit directement utilisable. Jennifer Marchand est maîtresse de conférences en droit public à l'Université Clermont Auvergne. Elle intervient dans la préparation aux concours administratifs et judiciaires et exerce régulièrement des fonctions d'examinatrice et de membre de jury, notamment pour le CRFPA et l'ENM.