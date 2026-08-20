Une prière pour John Coltrane

En juillet 1966, John Coltrane entame sa première et unique tournée de concerts au Japon, quelques mois avant sa mort ; il rencontre un immense succès dans ce pays qui voue au jazz une passion sans commune mesure. Aujourd'hui encore, son saxophone hante les centaines de bars jazz de l'archipel, les jazzkissa, véritables sanctuaires à sa mémoire tenus par des collectionneurs fervents. D'Hokkaido à Kyushu, Jérôme Schmidt propose une traversée musicale et spirituelle du Japon sur les traces de Coltrane. Plongé dans des atmosphères mélancoliques à la Murakami, il esquisse le portrait d'un pays vieillissant et rend hommage à ces lieux hors du temps, voués à disparaître.