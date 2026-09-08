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L’introduction au droit en cartes mentales

Charlotte Mebarek

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L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence 1 de Droit, aux étudiants de BUT "Carrières juridiques" , ainsi qu'aux étudiants de toute autre formation dont le programme comprend des enseignements en droit (Ecole de commerce, BUT, BTS...). Charlotte Mebarek est maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Rouen Normandie.

Par Charlotte Mebarek
Chez Ellipses

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Auteur

Charlotte Mebarek

Editeur

Ellipses

Genre

Introduction historique au dro

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L’introduction au droit en cartes mentales

Charlotte Mebarek

Paru le 08/09/2026

200 pages

Ellipses

19,90 €

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