L’introduction au droit en cartes mentales

L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence 1 de Droit, aux étudiants de BUT "Carrières juridiques" , ainsi qu'aux étudiants de toute autre formation dont le programme comprend des enseignements en droit (Ecole de commerce, BUT, BTS...). Charlotte Mebarek est maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Rouen Normandie.