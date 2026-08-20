365 jours avec les chats

Chaque page de ce livre propose une citation pour chaque jour de l'année. Conçu comme un journal quotidien, il invite à découvrir comment les chats ont toujours fait partie de nos vies. Aphorismes, citations et haïkus d'auteurs et personnalités du monde entier célèbrent cet animal aimé depuis l'Antiquité. Les illustrations discrètes viennent sublimer et enrichir les textes. Chaque jour est associé à un aphorisme qui capture l'essence de ce moment de l'année. Des images simples et puissantes, réassemblées par quelques mots, permettent d'explorer les chats à travers les mots et les oeuvres d'auteurs du monde entier !