Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Les institutions de l'Union européenne

Stéphane Leclerc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les institutions de l'UE (Commission, Parlement, Conseil, Cour de justice et BCE) forment un système interconnecté visant à représenter les citoyens et les Etats membres. Leur mission est d'assurer une gouvernance démocratique pour relever les défis majeurs de l'Europe, notamment le marché unique, la sécurité, la migration et l'urgence climatique. Quelles sont les actualités ? - IA Act : devient obligatoire dès août 2026. Les entreprises françaises doivent s'y conformer sous peine de sanctions lourdes, sans qu'une loi nationale ne soit nécessaire pour valider ces règles. - Parquet Européen (EPPO) : prérogatives en matière de sanctions internationales s'exercent directement sur le territoire français, en collaboration avec les procureurs nationaux. - Pacte Migration et Asile : Un projet de loi spécifique d'adaptation est prévu d'ici juin 2026 pour réécrire le Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) conformément aux nouvelles règles européennes. - Jurisprudence : arrêt Comdribus, protection des données personnelles (RGPD) arrêt Hongrie, Unité politique de l'UE et respect des traités. Points fortsUne présentation claire, rigoureuse, accessible et actualisée de la construction européenne, de ses institutions et de leur fonctionnementPermet à l'étudiant d'acquérir les connaissances nécessairesA jour des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles

Par Stéphane Leclerc
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Stéphane Leclerc

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit international

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les institutions de l'Union européenne par Stéphane Leclerc

Commenter ce livre

 

Les institutions de l'Union européenne

Stéphane Leclerc

Paru le 15/09/2026

272 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297289443
9782297289443
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.