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Un tigre, ça ne se dompte pas !

Stephanie Ellen Sy, Julien Chung

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Peut-on changer un tigre... ou faut-il apprendre à le regarder autrement ? Un enfant a un tigre chez lui, plutôt... original : Imran est blanc et n'a pas de rayures. L'enfant essaie de lui en peindre pour qu'il ressemble à un vrai tigre, mais les autres enfants croient voir un zèbre ! Imran n'aime pas ses fausses rayures, et ne veut pas non plus de pois de guépard, de peinture orange, ni encore de faire semblant pour faire plaisir : un tigre, ça ne se dompte pas. Même sans rayures, Imran sait très bien qui il est, et on ne le changera pas. Et pour le prouver, il pousse un énorme rugissement. Cette fois, plus de doute possible : c'est un vrai tigre !

Par Stephanie Ellen Sy, Julien Chung
Chez Alice

|

Auteur

Stephanie Ellen Sy, Julien Chung

Editeur

Alice

Genre

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Un tigre, ça ne se dompte pas !

Stephanie Ellen Sy, Julien Chung trad. Sarah Delysle, Léa Delys

Paru le 20/08/2026

40 pages

Alice

15,00 €

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