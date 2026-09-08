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Droit pénal général

Olivier Décima, Stéphane Detraz, Edouard Verny

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Ce Cours de droit pénal général est destiné avant tout aux étudiants de licence mais il sera aussi très utile à ceux qui révisent cette matière et actualisent leurs connaissances en vue de l'examen d'entrée dans un CRFPA ou des concours de l'ENM, de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitenciers. L'ouvrage présente les règles relatives à la loi pénale, à la responsabilité pénale et à la sanction pénale. Le droit pénal permet de déterminer l'infraction, autrement dit d'identifier le comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou impose. Sont ensuite traitées les sources du droit pénal ainsi que les éléments que recouvre l'infraction. Il traite ensuite de la répression de l'infraction, ce qui suppose de désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctions pénales qui leur sont applicables. Points fortsA jour de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, de la loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, et de la loi du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles - Inclus des conseils de lecture en fin de chaque chapitre pour aller plus loin dans ses connaissances sur la matière

Par Olivier Décima, Stéphane Detraz, Edouard Verny
Chez LGDJ

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Auteur

Olivier Décima, Stéphane Detraz, Edouard Verny

Editeur

LGDJ

Genre

Droit pénal

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Droit pénal général

Olivier Décima, Stéphane Detraz, Edouard Verny

Paru le 15/09/2026

480 pages

LGDJ

39,00 €

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