Cet ouvrage est destiné aux étudiants en master droit et en business school et a vocation à servir d'outil de travail aux praticiens, qu'ils soient ou non spécialisés en droit fiscal. Il présente : - les principaux impôts de la vie des affaires : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale - les impôts frappant la détention et la transmission du patrimoine : l'impôt sur la fortune immobilière, les droits de mutation Les règles fondamentales du droit fiscal sont développées dans leur contexte historique mais aussi européen et international. Points forts - Un auteur spécialiste et reconnu - A jour des arrêts récents de droit fiscal des affaires et des derniers textes intéressant la matière, notamment la loi de finances pour 2026