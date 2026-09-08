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Droit fiscal des affaires

Daniel Gutmann

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Cet ouvrage est destiné aux étudiants en master droit et en business school et a vocation à servir d'outil de travail aux praticiens, qu'ils soient ou non spécialisés en droit fiscal. Il présente : - les principaux impôts de la vie des affaires : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution économique territoriale - les impôts frappant la détention et la transmission du patrimoine : l'impôt sur la fortune immobilière, les droits de mutation Les règles fondamentales du droit fiscal sont développées dans leur contexte historique mais aussi européen et international. Points forts - Un auteur spécialiste et reconnu - A jour des arrêts récents de droit fiscal des affaires et des derniers textes intéressant la matière, notamment la loi de finances pour 2026

Par Daniel Gutmann
Chez LGDJ

|

Auteur

Daniel Gutmann

Editeur

LGDJ

Genre

Droit fiscal

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Droit fiscal des affaires

Daniel Gutmann

Paru le 15/09/2026

990 pages

LGDJ

47,00 €

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Scannez le code barre 9782275164359
9782275164359
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