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Agenda Océan

Collectif, Artémis

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Agenda sur 12 mois, de janvier à décembre 2027, rythmé par de belles illustrations. Une semaine par double-page, un espace pour chaque jour de la semaine pour noter les activités et les rendez-vous et une to-do list pour la semaine. Des informations pratiques : vacances scolaires, planning de l'année, jours fériés, fêtes, calendrier 2028, pages de notes libres. Format pratique et solide, parfait pour l'emporter partout. Fabrication soignée : intégra, élastique, signet et papier 120gr offset.

Par Collectif, Artémis
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Collectif, Artémis

Editeur

Editions Artémis

Genre

Agendas adulte

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Agenda Océan

Collectif, Artémis

Paru le 20/08/2026

144 pages

Editions Artémis

12,90 €

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Scannez le code barre 9782816025958
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