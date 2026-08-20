Agenda Océan

Agenda sur 12 mois, de janvier à décembre 2027, rythmé par de belles illustrations. Une semaine par double-page, un espace pour chaque jour de la semaine pour noter les activités et les rendez-vous et une to-do list pour la semaine. Des informations pratiques : vacances scolaires, planning de l'année, jours fériés, fêtes, calendrier 2028, pages de notes libres. Format pratique et solide, parfait pour l'emporter partout. Fabrication soignée : intégra, élastique, signet et papier 120gr offset.