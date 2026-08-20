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Permaculture avec la Lune

Alice Delvaille

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Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner en permaculture avec la Lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser (plantations, récoltes, boutures, taille, etc.). Un carnet météo à remplir jour après jour, une place pour les notes personnelles, ainsi que les saints à fêter et les dictons du jardinier. Une introduction illustrée de schémas et de photographies pour comprendre l'influence de la Lune et ses différents cycles (croissante-décroissante, montante-descendante), ainsi qu'une introduction à la permaculture avec quelques fiches culture de légumes, fruits, et herbes aromatiques. Un bel objet sous forme de carnet : signet marque-page, tranchefile, intégra, bords arrondis et élastique de fermeture.

Par Alice Delvaille
Chez Editions Artémis

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Auteur

Alice Delvaille

Editeur

Editions Artémis

Genre

Jardinage

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Permaculture avec la Lune

Alice Delvaille

Paru le 20/08/2026

160 pages

Editions Artémis

9,90 €

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Scannez le code barre 9782816025866
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