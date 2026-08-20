Physique statistique par Richard Feynman

Ce livre classique, issu de notes de conférences de troisième cycle en mécanique statistique et en physique de la matière condensée, se concentre sur la physique plutôt que sur les mathématiques. Riche de nombreuses contributions originales au domaine, ce livre fournit une introduction concise à des concepts élémentaires ainsi qu'une présentation claire de sujets difficiles, tout en mettant l'étudiant au défi de méditer sur des questions demeurant pour l'heure sans réponse. Le texte est constitué de notes prises au cours de conférences parrainées par les laboratoires de recherche de la Hughes Aircraft Corporation ; les notes ont été prises par R. Kikuchi et H. A. Feiveson, et elles ont été éditées par Jacob Shaham.