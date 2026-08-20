A La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d'habitués, My est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu'elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d'un appartement-bordel par l'association du quartier, pour que les hommes s'agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle. Aujourd'hui, on raconte volontiers que My n'est pas une victime de trafic, plutôt une manipulatrice qui a su profiter de la naïveté d'un expatrié pour le dépouiller. Une expédition s'organise par le fleuve afin de la retrouver. Chiens de rizières nous plonge dans les eaux du delta et les marges de Saigon, parmi les filles trafiquées, les laissés-pour-compte et les paumés décidés à rebattre les cartes de leurs vies. Sans oublier ceux qui se saisissent de ces proies.