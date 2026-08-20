Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Chiens de rizières

Marin Postel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d'habitués, My est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu'elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d'un appartement-bordel par l'association du quartier, pour que les hommes s'agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle. Aujourd'hui, on raconte volontiers que My n'est pas une victime de trafic, plutôt une manipulatrice qui a su profiter de la naïveté d'un expatrié pour le dépouiller. Une expédition s'organise par le fleuve afin de la retrouver. Chiens de rizières nous plonge dans les eaux du delta et les marges de Saigon, parmi les filles trafiquées, les laissés-pour-compte et les paumés décidés à rebattre les cartes de leurs vies. Sans oublier ceux qui se saisissent de ces proies.

Par Marin Postel
Chez Editions Phébus

|

Auteur

Marin Postel

Editeur

Editions Phébus

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Chiens de rizières par Marin Postel

Commenter ce livre

 

Chiens de rizières

Marin Postel

Paru le 20/08/2026

296 pages

Editions Phébus

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782752915764
9782752915764
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.