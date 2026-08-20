Les petits soucis de mon enfant à l'école

Des situations concrètes que l'autrice a rencontré avec ses "petits patients" : bien qu'il puisse ne s'agir que d'anecdotes, de nombreux mécanismes importants pour la construction de la personnalité de l'enfant s'y jouent : son identité, sa confiance en lui et en les autres... Des ressources afin de discuter de la journée passée ensemble et d'être en mesure d'apporter un soutien à l'enfant. Des pistes pour faire face aux situations quotidiennes en classe, à la cantine, dans la cour de récréation, avec les camarades de classe et les adultes de l'école. Des jeux et des activités pour l'aider à prendre confiance en lui, à exercer son esprit critique, à consolider son "assise" sociale. L'agressivité exprimée dans les relations sociales aujourd'hui nécessite pleinement la vigilance et l'accompagnement parental sans tomber dans le piège de la surprotection, inhibitrice et insécurisante pour l'enfant.