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Temporalités(s) et temps vécus

Collectif, Erès

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Donnée fondamentale de la subjectivité et de l'expérience humaine, la temporalité n'en demeure pas moins une notion complexe dans la définition même de ses contours. La temporalité est une notion qui émerge de la philosophie et qui a été empruntée par des disciplines aussi variées que la physique, la phénoménologie, l'histoire ou encore l'anthropologie pour y penser l'expérience du temps. Dans le champ de la psychanalyse, la référence à la temporalité renvoie à une conception qui dépasse son appréhension linéaire. La notion même d'Inconscient, et de ses processus psychiques, introduit une rupture fondamentale dans la représentation d'une succession passé-présent-futur (André, 2010 ; Green 2000) : l'inconscient ignore le temps. "Passé, présent, avenir, sont comme enfilés sur le cordeau du désir" écrit Freud (1908). Les productions de l'inconscient résistent au cours du temps : développement psychosexuel, mémoire, après-coup, compulsion de répétition sont subordonnés à son fonctionnement. Ce numéro de Psychologie clinique et projective donne place à des réflexions et travaux en psychologie clinique, psychopathologie et psychologie projective sur cette notion de temporalité, afin d'en révéler non seulement la complexité et la dynamique, mais également les possibilités de déploiement et de discernement dans le champ des méthodes projectives et du contexte de leur pratique.

Par Collectif, Erès
Chez Erès

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Auteur

Collectif, Erès

Editeur

Erès

Genre

Revues de psychologie

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Temporalités(s) et temps vécus

Collectif, Erès

Paru le 01/10/2026

Erès

25,00 €

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