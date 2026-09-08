L'oracle de l'entrepreneur

Le livre de chevet (ou le livre de bureau ! ) de l'entrepreneur qui veut décider mieux, plus vite, et sans regret. Embaucher ou attendre. S'associer ou rester seul. Pivoter ou tenir le cap. Vendre ou continuer. Chaque entrepreneur connaît ces nuits où la décision tourne en boucle. Cette fatigue particulière de devoir décider seul, sous pression. Inès Rossignol dirige depuis vingt-cinq ans une activité de consultante stratégique pour entrepreneurs. Née à Mexico, formée dès l'enfance à la lecture des archétypes par sa belle-mère tarologue, devenue chef d'entreprise à son tour, elle a développé une méthode singulière : le Tarot Stratégique. Rien à voir avec la prédiction de l'avenir. Cette méthode n'a rien d'ésotérique et s'appuie sur la cartographie millénaire des 22 archétypes du Tarot pour vous aider à nommer la situation que vous traversez et à retrouver de la clarté dans vos décisions. Dans ce livre, vous trouverez : - Une méthode complète pour formuler vos questions, lire les cartes, mener vos propres tirages. - Les 22 arcanes décodés un par un pour la vie d'entrepreneur, avec leurs questions de décision. - Des cas réels d'entrepreneurs accompagnés en consultation et des protocoles de tirage à appliquer dès demain. - Un bonus : Un test des 9 profils de décideur pour comprendre vos automatismes intérieurs. Le Tarot Stratégique ne décidera pas à votre place. Il vous rendra la clarté de savoir, enfin, ce que vous saviez déjà.