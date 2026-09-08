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Parents de sportifs

Jade Marechal

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Vous êtes son premier supporter. Un mot juste après une défaite peut tout sauver. Un mot maladroit peut tout briser. Vous avez signé la première licence sans imaginer ce qui allait suivre. Puis sont venus les trajets à l'aube, les tribunes les mains moites, les retours de compétition en silence dans la voiture. Les mots qu'on cherche après une défaite. Ceux qu'on regrette d'avoir dits avant un match. Et cette question qui revient sans cesse : est-ce que je fais bien ? Jade Maréchal l'a observé depuis l'autre côté, depuis la piste. Escrimeuse de l'équipe de France, visant les Jeux Olympiques, elle a grandi entourée de parents profondément investis, fait son chemin avec eux, parfois contre la pression qu'ils transmettaient sans le savoir. Elle a vu autour d'elle des talents s'épanouir grâce à un entourage juste, et d'autres s'éteindre malgré un potentiel immense. Dans ce guide construit autour de 40 questions concrètes, celles que les parents se posent vraiment, elle vous livre le regard que les athlètes n'osent presque jamais formuler. Que dire avant un match. Où se placer pendant. Quoi taire après. Comment soutenir sans projeter, accompagner sans piloter, aimer sans conditionner. Comment rester un parent, simplement, quand le sport prend de la place. Vous y trouverez des repères, des anecdotes, des phrases qui désamorcent et des phrases qui détruisent, des outils éprouvés sur le terrain. Des témoignages de sportifs, tous sports confondus, de coachs, de parents, d'entraîneurs. Mais surtout, vous y trouverez une certitude : la performance durable d'un enfant se définit par le plaisir qu'il prend lors de l'entraînement comme en compétition. Et vous pouvez l'accompagner en ce sens. Pour que la compétition redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être : un moment de plaisir partagé, en famille.

Par Jade Marechal
Chez Prochain Chapitre

|

Auteur

Jade Marechal

Editeur

Prochain Chapitre

Genre

Vie de famille

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Parents de sportifs

Jade Marechal

Paru le 22/09/2026

208 pages

Prochain Chapitre

19,90 €

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Scannez le code barre 9782488886178
9782488886178
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