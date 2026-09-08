Le droit des successions est au coeur du droit des personnes, de la famille, des biens et des obligations. Après une extraordinaire stabilité, le droit des successions et des libéralités a été profondément modifié en 2001 et 2006, transformant notamment l'ordre successoral et conférant davantage de droits au conjoint survivant. Depuis, de nombreuses réformes, à un rythme de plus en plus soutenu, touchent régulièrement la matière. Destiné principalement aux étudiants de master et aux professionnels du droit, cet ouvrage de référence présente la matière sous un angle aussi bien théorique que pratique. Il présente successivement les successions légales, les libéralités, les relations établies entre les unes et les autres, puis les règles du partage. Points fortsInclus des schémas pour mieux présenter les subtilités du droit des successions et des libéralités - A jour des derniers textes et jurisprudences relatifs à la matière, notamment le loi du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes