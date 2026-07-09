Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Une vie en transit

Yolande Cohen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Toute ma vie d'historienne semblait m'avoir préparée à ce moment" , écrit Yolande Cohen lorsqu'elle prend le risque de plonger dans les archives de son histoire, celle d'une petite fille née dans un camp juif de transit de la région de Marseille. Ce récit bouleversant de l'errance sentimentale, identitaire et politique d'une Juive marocaine se lit comme un voyage dans l'Histoire - celle de la colonisation, des religions, de Mai 68, de l'immigration -, à travers le prisme de l'expérience des déracinements et des dépossessions. Une vie faite de résistance, de militantisme, d'érudition et d'introspection, qui tente d'ouvrir un espace par-delà la fuite et la guerre, l'abandon et l'agression, la rupture avec le passé et l'emprise des racines.

Par Yolande Cohen
Chez PU Montréal

|

Auteur

Yolande Cohen

Editeur

PU Montréal

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une vie en transit par Yolande Cohen

Commenter ce livre

 

Une vie en transit

Yolande Cohen

Paru le 09/07/2026

PU Montréal

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760655461
9782760655461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.