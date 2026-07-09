Une vie en transit

"Toute ma vie d'historienne semblait m'avoir préparée à ce moment" , écrit Yolande Cohen lorsqu'elle prend le risque de plonger dans les archives de son histoire, celle d'une petite fille née dans un camp juif de transit de la région de Marseille. Ce récit bouleversant de l'errance sentimentale, identitaire et politique d'une Juive marocaine se lit comme un voyage dans l'Histoire - celle de la colonisation, des religions, de Mai 68, de l'immigration -, à travers le prisme de l'expérience des déracinements et des dépossessions. Une vie faite de résistance, de militantisme, d'érudition et d'introspection, qui tente d'ouvrir un espace par-delà la fuite et la guerre, l'abandon et l'agression, la rupture avec le passé et l'emprise des racines.