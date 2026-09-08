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Droit pénal spécial

Philippe Bonfils, Ludivine Grégoire

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A la différence du droit pénal général qui étudie les grands principes du droit pénal, le droit pénal spécial traite des différentes infractions. Le droit pénal général, la procédure pénale et le droit pénal spécial sont donc des matières très complémentaires. Cet ouvrage présente de manière classique les infractions selon qu'elles sont dirigées contre les personnes, les biens, ou la communauté : - Infractions contre les personnes : crimes contre l'Humanité, atteintes à la personne humaine (intégrité physique ou psychique, mise en danger, liberté, dignité, personnalité) - Infractions contre les biens : vol, extorsion, escroquerie, détournements, recel, destructions, traitement de données, blanchiment - Infractions contre l'Etat, la nation et la paix publique : terrorisme, autorité de l'Etat (paix publique, administration publique, action de justice), confiance publique (les faux), participation à une association de malfaiteurs. Points forts - Une partie cours et une partie TD pour pouvoir s'entraîner utilement aux examens. - A jour notamment des derniers arrêts et textes, notamment la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, la loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents et la loi du 6 novembre 2025 introduisant la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles.

Par Philippe Bonfils, Ludivine Grégoire
Chez LGDJ

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Auteur

Philippe Bonfils, Ludivine Grégoire

Editeur

LGDJ

Genre

Droit pénal

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Droit pénal spécial

Philippe Bonfils, Ludivine Grégoire

Paru le 01/09/2026

580 pages

LGDJ

40,00 €

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Scannez le code barre 9782275143026
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