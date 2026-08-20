Après L'Enfant rivière, roman porté par de nombreux coups de coeur, Isabelle Amonou revient avec un saisissant portrait de femme qui part en quête des clefs de son histoire familiale et d'un moyen de se réinventer. Une histoire puissante de reconquête de soi, de musique et de nature. Le piano est toute sa vie. Mais Jeanne, prodigieuse concertiste, voit son monde basculer lorsqu'elle perd l'une de ses mains dans un accident de voiture. Entre rage et désespoir, elle choisit de fuir et de se réfugier dans la maison bretonne de son enfance. C'est que Jeanne a aussi besoin de comprendre. Juste avant de disparaître quelques mois plus tôt, son père lui a glissé à l'oreille une petite phrase qui a déclenché en elle une tempête de questions... Alors, dans ce lieu d'enfance battu par les vents et la mer, Jeanne va questionner ces vieux secrets de famille, ces histoires du temps de la guerre, de sa mère qui, comme elle, un jour a fuit, de la passion qu'elles ont partagé pour le piano. Jeanne doit comprendre d'où elle vient pour inventer celle qu'elle sera demain. La Pianiste est un roman éblouissant, aussi mélodieux et évocateur qu'un concerto pour piano, où la musique et la mer servent de guide à une femme en quête de vérité.