Paf et Puss sont devenus de très bons amis. Paf, Puss, des amis pour la vie est une petite histoire qui peut être lue en toute autonomie dès les premières semaines d'apprentissage de la lecture. En suivant la progression de la méthode de lecture gestuelle Borel-Maisonny Bien lire et Aimer lire, Paf, Puss, des amis pour la vie peut être lue après l'apprentissage du son "q" , à partir des vacances de décembre de l'année de CP. 4e album de la série, Paf, Puss, des amis pour la vie développe l'autonomie et la confiance de l'enfant qui découvre naturellement qu'il peut lire et comprendre des histoires. ALBUM 100% DECHIFFRABLE DES LE DEBUT DU CP