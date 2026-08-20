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Cheat skill level up Tome 7

Miku, Rein Kuwashima, Kazuomi Minatogawa

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Victime de brimades, Yûya Tenjô se retrouve seul après la mort de son grand-père. En fouillant la maison de ce dernier, il tombe accidentellement sur une porte qui, une fois franchie, l'emmène dans un tout autre monde où la magie existe. Yuyâ est un garçon légèrement enrobé qui a toujours été victime de harcèlement. Il ne trouve de répit que dans les moments de solitude, dans la maison que son grand-père lui a léguée. Un jour, en faisant du tri, il tombe accidentellement sur une pièce secrète dans laquelle se trouve une mystérieuse porte et des objets médiévaux qu'il n'avait jamais vus. Une fois franchie, cette porte l'emmène dans un monde de fantasy.

Par Miku, Rein Kuwashima, Kazuomi Minatogawa
Chez Delcourt

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Auteur

Miku, Rein Kuwashima, Kazuomi Minatogawa

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Cheat skill level up Tome 7

Miku, Rein Kuwashima, Kazuomi Minatogawa

Paru le 20/08/2026

160 pages

Delcourt

8,50 €

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