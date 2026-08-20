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#Beaux livres

Tatins

Bastien Petit, Marion Chibrard, Marion Chibrard-Burdy

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En une bouchée, la tarte tatin vous emporte dans un univers à multiple saveurs. Bastien Petit, connu sous le nom de B'cook, et Marion Chibrard-Burdy partagent avec vous leurs coups de coeur de tatins ! 50 recettes de tartes tatins originales et rapides à réaliser chez soi et à déguster seul ou à plusieurs ! Ce livre a été conçu pour satisfaire tous les goûts... Vous aimez le salé ? Dégustez la tarte tatin patates douces-canard. Besoin de réconfort avec un dessert sucré ? Fermez les yeux et régalez-vous avec celle aux pommes-épices. Vous invitez des proches et vous hésitez sur le plat ? Ne paniquez pas et choissisez la poire-gorgonzola ! Trois types de tatins à découvrir : Côté sucré : abricot-romarin, pommes-épices, myrtilles, banane-choco-coco, poires-épices, rhubarbe-anis, prunes-thym, ananas-rhum, etc. Côté salé : betterave-feta, aubergines-miso, poireaux-bacon, patates douces-canard, pommes de terre-morbier, oignons-zaatar, tomate-agrumes, fenouil-parmesan, etc. Côté sucré-salé : pomme-magret, figues-jambon cru, poire-gorgonzola, endive-miel...

Par Bastien Petit, Marion Chibrard, Marion Chibrard-Burdy
Chez First

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Auteur

Bastien Petit, Marion Chibrard, Marion Chibrard-Burdy

Editeur

First

Genre

Quiches, tartes salées

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Tatins

Bastien Petit, Marion Chibrard, Marion Chibrard-Burdy

Paru le 20/08/2026

128 pages

First

13,95 €

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9782412108215
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